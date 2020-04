Policjanci w zabawnym apelu - w święta #zostańwdomu

Stołeczni policjanci w humorystyczny sposób chcą namówić Polaków do nieodwiedzania bliskich w święta. Tak powstał film, w którym recytują wiersz Jana Brzechwy "Katar". - Taki katar jest śmieszny. Koronawirus jednak już nie. W najbliższe święta zostań w domu - apeluje na końcu wideo Komendant Stołeczny Policji Paweł Dobrodziej.

Stołeczni policjanci postanowili zachęcić Polaków do spędzania świąt w mniejszym gronie i nieodwiedzania rodziny. Z racji pandemii koronawirusa nie są zalecane spotkania w dużym gronie osób.

W filmie opublikowanym na social mediach wystąpili funkcjonariusze z różnych wydziałów. Każdy z nich recytował część "Kataru" Jana Brzechwy.

Katar pewnej Katarzyny, jak zgrabnie przedstawił to Jan Brzechwa, narobił sporo kłopotów.#koronawirus to sprawa dużo poważniejsza.

Dlatego apelujemy. W święta #zostanwdomu! Dla siebie i swoich bliskich. pic.twitter.com/QiV13iNyuS — Policja Warszawa (@Policja_KSP) April 8, 2020

Charakterystyczne dla wiersza słowo "A-psik" było dobrą okazją do szerzenia świadomości wśród społeczeństwa - policjanci "kichali" bowiem w łokieć, zgodnie z wytycznymi WHO. Na początku pokazano również, jak jeden z mundurowych dezynfekuje dłonie przeznaczonym do tego płynem.

WIDEO - GIS: jest lek na koronawirusa, to nieskomplikowana mikstura Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/sgo/ polsatnews.pl