Rzecznik rządu: postanowienie TSUE budzi poważne wątpliwości prawne

Premier Mateusz Morawiecki po dokonaniu szczegółowej analizy wydanego w środę postanowienia TSUE skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie powstałego sporu prawnego - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił w środę, że każde państwo członkowskie powinno zapewnić, by system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów szanował zasadę ich niezawisłości. TSUE zobowiązał też Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Müller proszony o komentarz do orzeczenia podkreślił, że "celem funkcjonowania izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest zapewnienie wysokich standardów pracy sędziów, zapewnienie równości wobec prawa oraz zabezpieczenie przed powstawaniem nieprawidłowościami w toku postępowań sądowych". - Dzisiejsze postanowienie TSUE w sprawie środków tymczasowych budzi poważne wątpliwości prawne - zaznaczył rzecznik.

"Sędziowie podlegają tylko konstytucji"

Przypomniał, że polska konstytucja gwarantuje zasadę nieusuwalności sędziów. - Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają tylko konstytucji i ustawom - zaznaczył.

W ocenie rzecznika rządu oczekiwanie, że rząd "zamrozi" część Sądu Najwyższego, albo "zawiesi w czynnościach" określonych sędziów, "byłoby bardzo poważnym naruszeniem zasady niezawisłości sędziowskiej, złamaniem zasady trójpodziału władzy i naruszeniem Konstytucji".

ZOBACZ: TSUE odrzucił pytania prejudycjalne polskich sądów ws. systemu postępowania dyscyplinarnego

- Po dokonaniu szczegółowej analizy dzisiejszego postanowienia TSUE Prezes Rady Ministrów skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie powstałego sporu prawnego - zapewnił.

- Zgodnie z konstytucją to Trybunał Konstytucyjny jest "sądem ostatniego słowa" w zakresie badania zgodności poszczególnych aktów prawa w ramach określonej w konstytucji hierarchii źródeł prawa i to Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć powstały spór - uważa Müller.

WIDEO - Dramat w Domu Pomocy Społecznej. Dyrektor w szpitalu, pracownicy i personel chorzy na Covid-19 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP