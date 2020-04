"Duszność nieprawdopodobna, ból w klatce piersiowej również". Polak w USA o przebiegu Covid-19

- Teraz czuję się normalnie, zdrowo, natomiast to, co przeszedłem 3 tygodnie temu było ogromnym przeżyciem - relacjonował Cecherz, były piłkarz Widzewa Łódź.



- To, co zmusiło mnie do pójścia do szpitala to poprzedzająca decyzję noc. Myślę, że to był szczyt walki mojego organizmu z tym wirusem. Człowiek czuje, jak mu miażdży klatkę piersiową, jak nie może oddychać, majaczy, nie ma mowy o śnie. Duszność nieprawdopodobna, ból w klatce piersiowej również - dodał.

Rozmówca Polsat News wspominał, że amerykańskie szpitale są przygotowane do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem Covid-19.



- Człowiek prowadzony jest do odizolowanego gabinetu, tam wykonywane są badania. Momentalnie robią zdjęcie klatki piersiowej, EKG, wymaz z nosa, pobierają krew. Po trzech godzinach w gabinecie, bo łączą się telefonicznie, dostałem telefon, że mogę iść do domu. Wypuszczono mnie więc tego samego dnia. Chorowałem wtedy tydzień - wyjaśnił.

"Wszystko ma metaliczny posmak, nawet woda"



Cecherz, z każdym dniem po powrocie, zaczynał czuć się lepiej. Razem z nim w domu były także dzieci, o które się obawiał. Po dwutygodniowej kwarantannie okazało się, że nie wystąpiły u nich objawy Covid-19.



- Po wypuszczeniu, codziennie kontaktował się ze mną departament zdrowia. Nie dostałem żadnych leków ani zaleceń - co jeść, co pić. To po prostu walka organizmu z tym wirusem - mówił.



Były piłkarz, w trakcie choroby, schudł 15 kilogramów.



- Powinno się wtedy jeść, aby nie osłabiać organizmu, ale, z drugiej strony, nic nie smakuje, wszystko ma posmak metaliczny, nawet woda - stwierdził.

"Społeczeństwo amerykańskie nie zdało egzaminu z odpowiedzialności"



- Społeczenstwo amerykańskie nie zdało egzaminu z odpowiedzialności. Czytałem wywiad z panią doktor z Nowego Jorku - nazwała to rozpędzonym pociągiem pospiesznym. Całkowicie się z tym zgadzam, to nie do zatrzymania. Jeśli nie zostaną wprowadzone diametralne zobowiązania, np. całkowity zakaz wychodzenia, może być to długa, nieskuteczna walka - prognozował Cecherz.



Zaznaczył, że wielu mieszkańców USA uważa, że "źle się nie czuję, więc nie mam wirusa".

- A przecież są sytuacje, gdy ludzie to przechodzą i nie odczuwają żadnych symptomów. Po chorobie i pozwoleniu od departamentu zdrowia, wyszedłem z psem na spacer. Jestem przerażony liczbą ludzi na zewnątrz. Nałożone restrykcje nie są respektowane. Amerykanie chodzą, grupują się w dużych miejscach - relacjonował.



Rodzina Cecherza mieszka w Polsce. Mężczyzna pozostaje z nią w stałym kontakcie.



- Mówię im - marzyłbym, by to, co wprowadził polski rząd, zostało wprowadzone w USA. Chciałbym nawet, aby był całkowity zakaz opuszczania pomieszczeń. Wiem, że wiąże się to z problemami, ale są na to sposoby - np. pomoc armii. Apeluję gorąco - siedzieć w domu i przestrzegać zasad. Wszędzie w tej chwili jest niebezpiecznie - spuentował.

