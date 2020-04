116 osób w Polsce wyzdrowiało z COVID-19. Najnowsze dane resortu zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę rano, że do tej pory wyzdrowiało w Polsce 116 osób zakażonych koronawiruem. W ciągu ostatniej doby o ponad 14 tysięcy zmniejszyła się liczba osób objętych kwarantanną. Dotychczas potwierdzono zakażenia koronawirusem u 3383 osób, z których 71 zmarło.

Resort zdrowia poinformował w sobotę, że hospitalizowane są w tej chwili 2303 osoby, to o 145 więcej niż poprzedniej doby. Pacjenci, którzy przebywają w szpitalu nie zawsze są nosicielami koronawirusa lub chorują na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

Kwarantanną objętych jest obecnie 160 587 osób, czyli o 14 410 mniej niż wczoraj.

Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni. W jej czasie nie wolno opuszczać miejsca zamieszkania.

Zakaz wychodzenia z domu

Nie wolno jej wychodzić nawet na spacer z psem, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sama nie ma objawów. Nikomu nie wolno takiej osoby odwiedzać.

Z informacji przekazanej przez KGP wynika, że ostatniej doby policjanci sprawdzili ponad 130 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie. Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka zaznaczył, że podczas kontroli, w około 600 przypadkach policjanci stwierdzili uchybienia, które w ocenie funkcjonariuszy kwalifikują się do ukarania.

- W rażących sytuacjach informujemy inspekcję sanitarną, której inspektorzy w trybie decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności nakładają grzywny od 5 do 30 tys. zł - podkreślił insp. Mariusz Ciarka.

Nadzór epidemiologiczny

Nadzorem epidemologicznym objętych jest 41 146 osób. Wczoraj: 44 491. Oznacza to, że te osoby nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan ich zdrowia. Chodzi np. o pracę w jednym budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa.

Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć temperaturę i kontrolować stan zdrowia.

Rośnie tragiczny bilans

W piątek zanotowano w Polsce 437 nowych przypadków koronawirusa. Resort zdrowia podał, że zmarło kolejnych 14 osób chorych na Covid-19.

W czwartek laboratoria potwierdziły 392 nowe przypadki, w środę 243, a we wtorek 256.

Stan pandemii

Zapalenie płuc zwane COVID-19, które pojawiło się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii. W Polsce od 21 marca obowiązuje stan epidemii. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic. W ostatni wtorek rygory zaostrzono.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

