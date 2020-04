Dworczyk: termin wyborów to nie jest czyjś "luźny pomysł"

- Stan nadzwyczajny jest dość dobrze opisany w konstytucji i innych przepisach, do którego wprowadzenia są niezbędne przesłanki, które dziś nie występują. Zakaz wychodzenia z domu dla niektórych osób, to rozwiązanie przyjęte nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, które walczą z koronawirusem - podkreślił Dworczyk.

Jak dodał, "mamy nadzieję, że nie trzeba będzie wprowadzać nowych ograniczeń, ale każdy odpowiedzialny rząd dokładnie analizuje sytuację. Na dzień dzisiejszy nie mamy w planach wprowadzania nowych obostrzeń".

- Jeśli udałoby nam się ustabilizować dynamikę zachorowań, bo - powtórzę za ministrem zdrowia - liczba zakażeń będzie cały czas narastać - wtedy trzeba będzie rozważać powolne wycofywanie się z poszczególnych ograniczeń i "otwieranie społeczeństwa", to szalenie ważne - mówił minister.

Pytany przez Tomasza Machałę, dlaczego PiS upiera się przy konieczności przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja, Dworczyk odpowiedział: "nie mogę się zgodzić, że jest nadzwyczajny upór ws. przeprowadzenia wyborów".

"Bez zmiany konstytucji wyborów przesunąć nie można"

- Chcemy, żeby - na ile to możliwe - państwo funkcjonowało. Przygotowujemy się do przeprowadzenia egzaminu 8-klasisty i przygotowujemy się do przeprowadzenia wyborów. Termin wyborów to nie jet czyjś "luźny pomysł", tylko to są terminy bardzo precyzyjnie opisane w konstytucji i bez zmiany konstytucji albo określonej sytuacji - wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - wyborów przesunąć nie można - podkreślił Dworczyk.

Jak ponownie zaznaczył, nie ma w tej chwili przesłanek do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Pytany o projekt PiS, który zakłada możliwość głosowania korespondencyjnego przez wszystkich obywateli, Dworczyk odpowiedział: "w najbliższych godzinach będziemy rozmawiali o tym projekcie zarówno wewnątrz koalicji, jak i z posłami klubów opozycyjnych".

Od środy obowiązują nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Jest to m.in. ograniczenie liczby osób w sklepach, zamknięcie zakładów fryzjerskich, a także zakaz dla nieletnich wyjścia z domu bez opieki.

O kolejnych krokach, które wprowadza rząd, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, poinformowali we wtorek na konferencji prasowej: premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Według premiera, nowe obostrzenia mają obowiązywać przez najbliższe dwa tygodnie, ale z możliwością przedłużenia. We wtorek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie. Nowe ograniczenia dotyczą liczby klientów m.in. w sklepach, na targach i na poczcie. I tak w sklepach i punktach usługowych obowiązuje ograniczenie do trzech osób na kasę lub inne stanowisko do płacenia. W godzinach 10-12 placówki takie będą otwarte tylko dla osób powyżej 65. roku życia.

