Jak prawidłowo myć ręce? Instrukcja krok po kroku

Częste mycie rąk należy do zaleceń, które chronią nas przed koronawirusem. Codziennie mamy bowiem styczność z wieloma powierzchniami, po czym odruchowo dotykamy nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust, co powoduje, że jesteśmy narażeni na ryzyko infekcji. Jak należy prawidłowo myć ręce? Odpowiedź poniżej.

Musimy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem. Jeśli nie mamy takiej możliwości, używajmy płynów lub żeli na bazie alkoholu.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, które zostały skażone w trakcie kaszlu, czy kichania osób chorych. Dotykając twarzy lub pocierając oczy, istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni.

ZOBACZ: Leki, które mogą być przydatne w leczeniu koronawirusa. Jest decyzja ministra zdrowia

Na przedstawionym nagraniu widzimy, dlaczego zasady dotyczące mycia rąk są tak istotne. Prezentacja z użyciem białych rękawiczek pokazuje, do których partii dociera mydło, kiedy stosujemy je według podanych zaleceń.

Mycie rąk powinno trwać ok. 30 sekund. Należy rozpocząć od zmoczenia rąk wodą. Musimy nabrać tyle mydła, by cała powierzchnia dłoni została nim pokryta. Następnie dokładnie je rozprowadzić, pocierając o siebie rozprostowane dłonie. Należy pamiętać o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków. Pod koniec należy dokładnie opłukać ręce wodą, a następnie wytrzeć je do sucha jednorazowym ręcznikiem.

Szczegółowa instrukcja:

Po umyciu rąk należy pamiętać, by nie dotykać klamek, drzwi oraz przedmiotów, z którymi codziennie styczność ma wiele innych osób.

Z powodu koronawirusa w Polsce zmarło już 36 osób

"Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe" - informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

W środę po południu ministerstwo zdrowia poinformowało o 73 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 2420. Łącznie zmarło 36 osób.

WIDEO - Płyn antybakteryjny. Jak zrobić go samodzielnie w domu? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/zdr/ polsatnews.pl, Polsat News