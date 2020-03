Nie chcą pieniędzy od szpitali i przychodni. "To MY pomożemy WAM"

Grupa programistów zaczęła produkować przyłbice ochraniające twarz. Gotowe sprzęty wysyłają do różnych placówek medycznych, nie pobierając za to opłat. "Nie jest to najlepsza przyłbica, ale w ciągu kilku dni powinniśmy być w stanie wyprodukować kilka tysięcy sztuk dziennie i rozsyłać je na całą Polskę" – poinformowali. Szukają też chętnych do pomocy i przy produkcji, i jej sfinansowaniu.