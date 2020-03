Kilka tysięcy złotych na śmietniku. Policja szuka właściciela

Do kosztownej pomyłki doszło na początku grudnia ubiegłego roku. Do biura wysypiska śmieci w Czarnówku zgłosiła się osoba, która powiedziała, że omyłkowo wyrzuciła do śmieci pieniądze. Wtedy jednak musiała odejść z pustymi rękami, bo pracownicy nie wiedzieli nic o zgubie. Roztargniony właściciel gotówki więcej się już do biura nie zgłosił.

Policja prosi o kontakt

Właściciel pieniędzy może teraz mówić o prawdziwym szczęściu. Po kilku miesiącach na wysypisku natrafiono na cenną zgubę. Policja w Lęborku prosi o kontakt tę osobę lub świadków zdarzenia.

ZOBACZ: Zgubiła pierścień w toalecie prawie 50 lat temu. Znalazł się w lesie w Finlandii

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, znalazca ma obowiązek wobec osoby, która zgubiła mienie. Należy niezwłocznie ustalić tożsamość właściciela i powiadomić o zgubie, lub oddać rzeczy na komisariat.

W innym wypadku znalazcy grozi zarzut przywłaszczenia mienia, za który grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do roku.

WIDEO - "Cząsteczki koronawirusa utrzymują się nawet 30 minut. Nawet zwykła rozmowa jest niebezpieczna" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl