Szef KPRM o sytuacji w kraju w związku z koronawirusem [OGLĄDAJ]

W niedzielę na antenie Polsat News wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zapowiedział kolejne obostrzenia ws. koronawirusa.

- Będziemy musieli najprawdopodobniej wprowadzić jeszcze bardziej rygorystyczne, administracyjne przepisy. Musimy wprowadzić obostrzenia administracyjne w miejscach pracy, w sklepach. Nie możemy łamać tych zasad, o których mówimy - powiedział Gliński.

ZOBACZ: Gliński: rząd wprowadzi kolejne obostrzenia ws. koronawirusa. Będą dotyczyć sklepów i miejsc pracy

Zapytany o to, czy zostanie ograniczona liczba osób wpuszczana do sklepów, odpowiedział, że "najprawdopodobniej także i to". - Powinniśmy sami o tym pamiętać. Ludzie ustawiają się w kolejkach w odpowiedni sposób, ale nie wszędzie - mówił.

Wicepremier, zapytany, czy te obostrzenia pojawią się w przyszłym tygodniu, odpowiedział: "one będą szybciej".

WIDEO - Nie ma potrzeby wprowadzania nowych ograniczeń - Sasin w "Gościu Wydarzeń" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/luq/ polsatnews.pl