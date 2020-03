57 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Na Śląsku zachorowało dziecko

"Wszystkie nowe przypadki dotyczą: 28 osób z woj. mazowieckiego, 5 osób z woj. wielkopolskiego, 4 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. pomorskiego, 4 osób z woj. lubelskiego, 3 osób z woj. śląskiego, 3 osób z warmińsko-mazurskiego, 2 osób z woj. zachodniopomorskiego, 2 osób z woj. małopolskiego, 1 osoby z woj. podlaskiego i 1 osoby z woj. kujawsko-pomorskiego" - poinformował resort zdrowia po godz. 20:20.

"W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 749/8 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - dodano.

Na Śląsku zakażone kilkunastoletnie dziecko

Do 77 wzrosła w poniedziałek wieczorem liczba osób zakażonych koronawirusem w woj. śląskim. W ostatnich godzinach potwierdzono w regionie trzy kolejne przypadki - wynika z informacji służb wojewody śląskiego.



- Wśród chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, jest kilkunastoletnie dziecko z powiatu lublinieckiego, które miało kontakt z osobą zakażoną z najbliższego otoczenia. Jest w dobrym stanie - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.





Kolejna pacjentka, u której zakażenie potwierdzono w poniedziałek, to kobieta w sile wieku, z wyraźnymi objawami zarażenia koronawirusem zgłosiła się do lekarza chorób zakaźnych. Wcześniej była w Dubaju i wracała do domu przez trzy europejskie kraje. Decyzją lekarza została objęta izolacją domową.

Pod nadzorem gliwickiego sanepidu jest natomiast starszy mężczyzna, będący w kwarantannie domowej po kontakcie z osobą zakażoną ze swojego otoczenia.