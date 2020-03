Ponad 5000 łóżek w centrum wystawienniczym w Madrycie. Dramatyczny brak miejsc w szpitalach

Władze sanitarne Hiszpanii szacują, że do poniedziałkowego popołudnia spośród ponad 33 tys. zainfekowanych wyzdrowiało zaledwie 3355 pacjentów.





W sobotę w wielu stołecznych szpitalach odmawiano przyjęcia nowych pacjentów zainfekowanych koronawirusem z powodu braku łóżek. Część zakażonych, których przyjęcia odmówiły w sobotę madryckie szpitale zostało przetransportowanych przez wojsko do placówek medycznych zlokalizowanych poza stolicą. Transport odbywa się autobusami użyczonymi armii przez władze Madrytu.

Pacjenci umieszczani w internatach szkolnych oraz akademikach

Służby sanitarne Madrytu poinformowały w poniedziałek, że w związku z szybko rosnącą liczbą zakażeń i brakiem miejsc w szpitalach konieczne było umieszczenie niektórych pacjentów z lekkimi objawami koronawirusa w internatach szkolnych oraz akademikach.

Od soboty pierwsi pacjenci przyjmowani są na stołecznych targach IFEMA, gdzie wojsko rozszerza szpital polowy. Do wtorkowego popołudnia powstanie tam ponad 1500 separatek dla chorych oraz 96 miejsc na prowizorycznym oddziale intensywnej terapii. W sumie prowizoryczny szpital ma pomieścić ponad 5 tys. osób zakażonych koronawirusem.

Media obiegły zdjęcia wyczerpanych żołnierzy, którzy śpią na podłodze w hali, którą adaptowali na potrzeby szpitala przez 48 godzin bez żadnych przerw.

Kilka podobnych placówek hiszpańska armia uruchomiła dotychczas w innych częściach kraju, m.in. na terenie wspólnot autonomicznych Walencji, Asturii oraz w Katalonii.

It is not for nothing, but do you remember when China built a hospital with 1,000 beds in 10 days? Everyone was stunned and congratulated them. Well, in Madrid the Spanish army has set up a 5,500-bed hospital in IFEMA in 48 hours. pic.twitter.com/RwrbrZiPcA