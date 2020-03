Gwiazda narciarstwa alpejskiego napisała piosenkę dla walczących z koronawirusem

25-letnia Shiffrin to jedna z najlepszych zawodniczek ostatnich lat. Amerykanka, oprócz jazdy na nartach, kocha także grać na gitarze i śpiewać. Dlatego też postanowiła nagrać piosenkę i w ten sposób podziękować wszystkim, którzy angażują się w zwalczanie pandemii.

"Razem przez to przejdziemy"

"Chcemy wam wszystkim podziękować i wysłać naszą miłość, mimo że wiemy, iż w obecnych czasach to za mało. Jesteśmy przy was, nawet jeśli nas nie widzicie. Uratujemy wasze złamane serca. Razem przez to przejdziemy. Stoimy obok was i przekazujemy naszą miłość i siłę" - tak brzmi część piosenki, napisanej przez Shiffrin.

Amerykanka śpiewa ją sama, a nagranie umieściła w mediach społecznościowych.

Shiffrin na początku lutego przeżyła tragedię, gdy nieoczekiwanie wskutek wypadku zmarł jej ojciec. Prowadziła wówczas z dużą przewagą w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale natychmiast przerwała sezon. Gdy chciała wrócić do rywalizacji, start uniemożliwił jej koronawirus. Zawody zostały odwołane, a Amerykanka nie zdołała obronić Kryształowej Kuli.

Obecnie zarażonych jest już ponad 335 tys. ludzi, odnotowano prawie 15 tys. zgonów.

dk/ PAP