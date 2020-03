"Gdy Kuba odwiedzał seniorów, włamano się do jego busa i skradziono sprzęt"

"Kuba, jako członek Stowarzyszenie Ośla Ławka, od tygodnia rozwozi dla seniorów żywność, środki czystości i leki. Od początku akcji jest w nią zaangażowany i zbiera zamówienia od seniorów, którzy potrzebują pomocy"- zaznaczył radny Tomasz Dzionek.

"Kuba jak zawsze, nikomu nie odmawia"

Z uwagi na coraz większą liczbę telefonów od osób starszych, o wsparcie w ramach akcji, które prowadzi stowarzyszenie, zwrócił się ostatnio Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

"Pomagamy, jak możemy, a Kuba jak zawsze, nikomu nie odmawia, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym" - podkreślono w poście.

W chwili, gdy mężczyzna odwiedzał seniorów, ktoś włamał się do jego samochodu. Skradziono sprzęt fotogaficzny i wideo o wartości około 20 tys. zł, którego używał w pracy.

Do zdarzenia doszło w Gnieźnie przy ul. Jeziornej - informuje portal "Gniezno Nasze Miasto".

- Normalnie tam sprzętu nie zostawiam. Przepakowałem, bo potrzebowałem pustą osobówkę na zakupy dla seniorów - opowiada Jakub Dzionek w rozmowie z portalem.

"Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje"

W poszukiwaniach pomagają znajomi mężczyzny, nagłaśniają sytuację w mediach społecznościowych i publikują listę, na której widnieją skradzione przedmioty.

"Obiektyw Panasonic Lumix G Vario 35-100mm F2.8 Obiektyw 7artisans 7.5mm F2.8 Gimbal DJI Ronin-S + dodatkowy uchwyt Lampa Godox SL-60 Lampa Viltrox L132T Lampa Yongnuo YN300 Mikrofony krawatowe Boya BY-WM8 Statyw naramienny Statywy do lamp 5 szt. Baterie do GH5 - Newell (5 szt.) + ładowarki Baterie NP-F970 (2 szt.) + ładowarki Karty pamięci SD (6 szt.) Akcesoria Small-Rig typu magic arm itp. 4 szt. Adapter do obiektywu z EOS-Micro4/3 Filtry do obiektywów (UV i ND) Mixer Allen&Heath Xone42" - napisała jedna ze znajomych poszkodowanego.

"Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, które pozwolą Kubie odzyskać ten sprzęt" - zaapelował z kolei Tomasz Dzionek.

WIDEO - Koronawirus zmienia przebieg Wielkanocy. Części obrzędów nie będzie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/hlk/ gniezno.naszemiasto.pl, Polsat News