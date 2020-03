"Ma koronawirusa". Dzieci zaatakowały Wietnamkę w Łukowie

Policjanci ustalili personalia chłopców wieku od 10 do 14 lat, którzy w Łukowie (Lubelskie) na ulicy zaatakowali Wietnamkę i ubliżali jej. Nagranie z tego zdarzenia zostało zamieszczone w internecie. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich.

- Na nagraniu widać, jak grupka dzieci ubliża kobiecie. Jeden z chłopców rzucił w jej kierunku gałęzią, drugi plastikowym talerzem, kolejny pojemnikiem z napojem - poinformował w piątek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie Marcin Józwik.

Na filmie słychać jak kobieta w reakcji na atak, mówi "nie wolno". W odpowiedzi jeden z chłopców stwierdza: "ale pani ma koronawirusa".

ZOBACZ: 367 przypadków koronawirusa w Polsce. Sprawdź, gdzie najwięcej

Informacje o zamieszczonych na portalu społecznościowym filmach policja otrzymała w czwartek. Policjanci analizujący nagrania ustalili, że agresja dzieci skierowana była wobec pochodzącej z Wietnamu 59-letniej kobiety, mieszkającej od kilku lat w Łukowie.

Sprawcy mają od 10 do 14 lat

Do zdarzenia doszło prawdopodobnie w czwartek na jednej z ulic tego miasta.

Policjanci ustalili też personalia małoletnich. Józwik powiedział, że to grupa sześciu osób. - To chłopcy w wieku od 10 do 14 lat - zaznaczył.

Jak dodał, zabezpieczone przez policjantów materiały zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Łukowie, który będzie m.in. ustalać wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

WIDEO - Minister zdrowia: do końca tygodnia 1500 chorych, w następnym kilka tysięcy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP