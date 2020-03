Otrzymamy wynagrodzenia równe pensji minimalnej? Pomysł NBP na walkę z koronawirusem

Zarząd NBP przyznał, że w obecnej sytuacji wiele firm może stracić dochody, z których mogą opłacić podatki. Jego zdaniem, jeżeli państwo nie wprowadzi "pilnych działań" zmniejszających ich obciążenia, część przedsiębiorstw może upaść.

ZOBACZ: Prezydent chce zawieszenia spłacania kredytów

Jednym z pomysłów banku centralnego, nazwany przez niego "radykalnym, ale skutecznym w uzasadnionych przypadkach" jest obniżenie wynagrodzeń pracowników do poziomu nie niższego niż płaca minimalna.

NBP chce odroczenia składek ZUS. Firmy mogłyby opłacić je w ratach

NBP zastrzegł, że niższe pensje obowiązywałyby tylko przez "określony okres", a później pracodawca musiałby wypłacić wyrównanie. W sumie na konta zatrudnionych wpłynęłaby więc cała kwota należna za miesiące, w których wprowadzono tymczasową obniżkę.

ZOBACZ: #zostańwdomu i... pracuj. Jeśli tylko masz taką możliwość

Zasugerował również, aby zawiesić pobieranie podatków oraz składek na ZUS i Pracownicze Plany Kapitałowe. Firmy nie byłyby jednak z nich całkiem zwolnione; po okresie karencji państwo rozłożyłoby należności na nieoprocentowane raty, jeżeli przedsiębiorca złożyłby "umotywowany wniosek".

"Tego typu rozwiązanie jest z pewnością korzystniejsze niż upadłość i bezrobocie. Należałoby także rozważyć kompensowanie przedsiębiorcy przez ZUS kosztów absencji związanej z epidemią koronawirusa już od pierwszego dnia" - stwierdził NBP.

"Finanse większości przedsiębiorstw nie pogorszyły się istotnie"

Bank centralny zapewnił, że na bieżąco monitoruje sytuację firm. Uznał, że finanse większości z nich "nie pogorszyły się istotnie", ponieważ od wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego minęło kilka dni. Dodał jednak, że sytuacja jest dynamiczna i w niektórych branżach zaczęła wyraźnie się pogarszać.

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła referencyjną stopę procentową o 0,50 pkt, do poziomu 1,00 proc. w skali rocznej. Zdaniem NBP, wpłynie to na poprawę kondycji finansowej firm, które są kredytobiorcami. Mają skorzystać na tym także gospodarstwa domowe.

Według banku centralnego, obniżka stóp procentowych to "natychmiastowy i bezpośredni sposób obniżenia kosztów zaciągniętych zobowiązań kredytowych", co ulży większości zadłużonych, a także finansom publicznym.

NBP przypomniał, że działania, które rekomenduje lub już wcielił w życie są odwracalne. "To ważne na wypadek, gdyby sytuacja szybko się poprawiła, na co wszyscy liczymy" - przekazał.

WIDEO - Prof. Orłowski o długu publicznym: jesteśmy daleko od granicy katastrofy, ale na pewno idziemy w tamtą stronę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/sgo/prz/ polsatnews.pl