8 nowych przypadków. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 119 osób

Potwierdzone nowe przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego, łódzkiego i lubuskiego. Resort przekazał, że wszyscy pacjenci są w stanie dobrym.

Wcześniej w niedzielę potwierdzono 7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą dwóch osób z Warszawy oraz po jednej z województw: podkarpackiego (Leżajsk), świętokrzyskiego (Kielce), warmińsko-mazurskiego (Ostróda), dolnośląskiego (Wrocław) i lubelskiego.

Pierwszy przypadek

O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem MZ poinformowało 4 marca. Od tego czasu osoby z koronawirusem były hospitalizowane m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

Pierwszy zgon z powodu koronawirusa odnotowano 12 marca, zmarła 57-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu. 13 marca w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna. 14 marca zmarł 66-letni mężczyzna hospitalizowany w Lublinie.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem.

Wcześniej zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca.

W sobotę zanotowano 36 nowych przypadków koronawirusa w naszym kraju. Tego samego dnia poinformowano, że 13 osób wyzdrowiało.

"Będziemy mieli coraz lepsze efekty"

- Będziemy mieli coraz lepsze efekty, dlatego że potrafimy się skonsolidować. Mamy naprawdę oddanych lekarzy i pielęgniarki. Nasze służby są coraz bardziej sprawne, bo są coraz bardziej doświadczone. Przecież to jest nowe wyzwanie - mówił Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

Jego zdaniem, "prawdziwym lekarstwem" na koronawirusa są "odpowiedzialność, rozwaga i rozsądek". Dodał, że wprowadzenie w piątek stanu zagrożenia epidemicznego jest działaniem adekwatnym do obecnej sytuacji.

- Robimy to, co powinniśmy zrobić. To my wyznaczamy kierunek, jak należy postępować, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim obywatelom - zapewnił.

msl/ polsatnews.pl