Małe dziecko wypadło z okna. Dziewczynka w szpitalu

Półtoraroczna dziewczynka trafiła do szpitala w Łodzi po tym, jak w niedzielne popołudnie wypadła z okna kamienicy na 3. piętrze. Podczas zdarzenia w mieszkaniu obecni byli rodzice dziecka oraz jego 5-letni brat. Jak ustaliła policja, matka dzieci była nietrzeźwa.

- Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 15 przy ul. 6 Sierpnia w Łodzi. Z okna na 3. piętrze kamienicy wypadła 18-miesięczna dziewczynka. Dziecko zostało odwiezione do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki - nie mamy jeszcze informacji na temat jego stanu - poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Joanna Kącka.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas zdarzenia 35-letni ojciec dzieci spał, natomiast ich 26-letnia matka była w łazience. Pięcioletni brat dziewczynki najprawdopodobniej otworzył wcześniej uchylone okno i wtedy doszło do tragicznego wypadku.

Jego okoliczności bada teraz policja. Na razie stwierdzono, że 26-latka, która miała zajmować się dziećmi miała 0,8 promila alkoholu w organizmie, natomiast 36-latek był trzeźwy. Do policji nigdy wcześniej nie wpłynęły żadne niepokojące sygnały dotyczące tej rodziny.

prz/ PAP