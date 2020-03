Rocznica katastrofy smoleńskiej. Prezydent: nie wybieram się do Rosji

- Ja się do Rosji nie wybieram - podkreślił prezydent, pytany czy polska delegacja odwiedzi miejsce katastrofy smoleńskiej w 10. rocznicę. - Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. To jest decyzja pana premiera i tych, którzy do Rosji będą się wybierali - dodał Andrzej Duda.

W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej nie będzie mszy



Poinformował też, że był plan, by w późniejszym terminie pojechać na Ukrainę. - Dokładnie w rocznicę mordu katyńskiego i tam na tzw. cmentarzach katyńskich zapalić znicze, złożyć kwiaty i pomodlić się nad grobami pomordowanych polskich oficerów i funkcjonariuszy, ale nie w Rosji - tłumaczył prezydent.



- Sytuacja jest taka, jaka jest, więc nikt nie potrafi teraz powiedzieć, czy te plany dojdą do skutku czy nie - dodał.

Premier chciał lecieć do Smoleńska



W połowie lutego premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 10 kwietnia - w 10. rocznicę katastrofy - chciałby jechać do Smoleńska i Katynia, "aby oddać hołd ofiarom straszliwego sowieckiego mordu w lesie katyńskim oraz ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. Oba te wydarzenia na zawsze zmieniły historię Polski".



10 kwietnia 2010 r. o godz. 8:41 samolot Tu-154M z delegacją udającą się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych.

