Byli małżeństwem 60 lat. Zmarli tego samego dnia na koronawirusa

82-letnia Severa Belotti i 86-letni Luigi Carrara mieszkali w Albino, w prowincji Bergamo na północy Włoch.

Ich syn, Luca Carrara powiedział gazecie "Corriere della Sera", że z powodu zakażenia koronawirusem byli przez osiem dni zamknięci w domu z 39-stopniową gorączką. Nie otrzymali wówczas pomocy medycznej.

Luigi, który przed przejściem na emeryturę pracował jako murarz, został zabrany w sobotę do szpitala w Bergamo, a jego żona Severa, gospodyni domowa, została przyjęta do tej samej placówki w niedzielę.

"Umarli sami"

Jedno z małżonków zmarło we wtorek o godz. 9:15, a drugie o godz. 11:00, czyli w odstępie niespełna dwóch godzin.

- Umarli sami, tak działa ten wirus - powiedział ich syn.

