Ruszyły kontrole sanitarne w pociągach. Kilka połączeń zostanie zawieszonych

Straż Ochrony Kolei oraz służby sanitarne kontrolują stan zdrowia pasażerów międzynarodowych pociągów wjeżdżających do Polski. Podróżni muszą wypełniać karty lokalizacyjne, podobne do tych rozdawanych w samolotach. Decyzję o zawieszeniu połączeń zagranicznych podjął czeski odpowiednik naszego PKP Intercity. Transgraniczny ruch kolejowy utrudni też zamknięcie granic przez Ukrainę.

W ramach kontroli sanitarnych, pasażerowie międzynarodowych pociągów wjeżdżających do Polski wypełniają karty lokalizacyjne. Przypominają one ankiety, w których wpisuje się m.in. dane osobowe oraz miejsce, w którym będziemy przebywać po przyjeździe do Polski. Podobne karty wypełniają od kilku tygodni przylatujący samolotami.

"Procedury mają zapobiec niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa" - poinformował Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

UTK: procedury tak prowadzone, by nie było opóźnień

Karty lokalizacyjne dostępne są w kasach biletowych i na pokładach pociągów, a także na stronie internetowej UTK. Po wypełnieniu trzeba je wrzucić do "odpowiednio zabezpieczonego miejsca" w pociągu lub oddać drużynie konduktorskiej. Natomiast jeżeli pociąg przyjeżdża spoza Unii Europejskiej, ankiety będzie zbierać Straż Graniczna.

Ponadto pracownicy Straży Ochrony Kolei oraz służby sanitarne kontrolują temperaturę ciała pasażerów. UTK zapewnił, że wszystkie czynności związane z epidemią koronawirusa są prowadzone "tak, by nie wpływać na punktualność pociągów".

Gdy wobec osoby jadącej pociągiem pojawi się podejrzenie koronawirusa, to służby sanitarne zdecydują, czy należy przewieźć ją do szpitala.

Czechy zawieszają pociągi, Ukraina zamyka granice

Tymczasem liczba pociągów międzynarodowych wjeżdżających do Polski zmniejszy się. Od piątku transgraniczne połączenia zawieszają České dráhy, czeski odpowiednik PKP Intercity.

Oznacza to, że z rozkładów jazdy czasowo znikną również połączenia polskiego przewoźnika do Czech, które realizowane są wspólnie z czeską spółką.

Najprawdopodobniej w czwartek swoje granice zamknie Ukraina. Jeżeli zapadnie taka decyzja, zawieszone zostaną połączenia kolejowe łączące Przemyśl, Lwów i Kijów oraz nocny pociąg do Odessy.

