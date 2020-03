Premier Kanady poddał się kwarantannie. Jego żona czeka na wynik badania

48-letni Trudeau nie wykazuje symptomów zakażenia i zamierza wykonywać swoje obowiązki zdalnie z domu, przynajmniej do czasu, kiedy otrzymają z żoną wynik jej testu - wskazano w oficjalnym oświadczeniu. Nie zawiera ono jednak informacji o tym, czy kwarantannie poddaje się także troje dzieci premierostwa.

Jak podano w komunikacie, premier będzie w czwartek rozmawiał przez telefon o nowym koronawirusie z innymi przywódcami światowymi. Odbędzie też konferencję telefoniczną na ten temat ze specjalną komisją ds. Covid-19 powołaną w ramach gabinetu.

Zaplanowane na czwartek spotkania Trudeau i wicepremier Chrystii Freeland z przywódcami Pierwszych Narodów (ludności rdzennej) oraz z premierami prowincji i terytoriów zostały odwołane. To ostatnie spotkanie dotyczyć miało m.in. wpływu najnowszych spadków cen ropy na gospodarkę Kanady i epidemii Covid-19.

Dodatkowy miliard na walkę z koronawirusem

W środę premier Trudeau ogłosił na Twitterze wyodrębnienie dodatkowego budżetu 1 mld dolarów kanadyjskich na walkę z koronawirusem - to w przeliczeniu na złotówki około 2,85 mld.

As COVID-19 continues to spread, we are taking every precaution to minimize the health, economic, and social impacts of the virus in Canada. And today, we announced a billion-dollar COVID-19 Response Fund to address the impacts of the virus on our country and to keep you safe. ⤵️ pic.twitter.com/1HWcDIDTra