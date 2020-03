Putin poparł rozwiązanie, które może pozwolić mu zostać u władzy do 2036 roku

Niższa izba parlamentu Rosji, Duma Państwowa, opowiedziała się we wtorek za poprawką dotyczącą liczenia od nowa kadencji prezydenckich Władimira Putina. Na taką zmianę zgodził się sam rosyjski prezydent, zastrzegając, że warunkiem jest zaakceptowanie tej decyzji przez Sąd Konstytucyjny. Gdyby zmiana weszła w życie przywódca federacji mógłby się ubiegać o najwyższy urząd jeszcze dwa razy.

Putin, który wystąpił w parlamencie, powiedział, że jest przeciwny zniesieniu ograniczenia kadencji prezydenckich zapisanego w obecnej konstytucji.

Rosyjski przywódca ocenił jednak, że liczenie kadencji od nowa byłoby dopuszczalne, gdyby Sąd Konstytucyjny uznał, że taka poprawka nie jest sprzeczna z ustawą zasadniczą i jeśli Rosjanie wyrażą dla niej poparcie.

Oznacza to, że w razie wejścia w życie modyfikowanej właśnie w parlamencie konstytucji Rosji, jej zapis mówiący o tym, że ta sama osoba nie może pełnić urzędu prezydenta przez więcej niż dwie kadencje z rzędu, nie będzie uwzględniał kadencji pełnionych przed tymi zmianami.

Za poprawką głosowało 380 deputowanych, przeciwko - 43, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Putin u władzy do 2036 roku?

Poprawkę zaproponowała we wtorek rano Walentina Tierieszkowa, radziecka kosmonautka i pierwsza kobieta w kosmosie, obecnie - deputowana rządzącej partii Jedna Rosja. Wkrótce potem poprawkę wniesiono pod obrady, a Putin osobiście zjawił się w parlamencie, by przyglądać się głosowaniu.

Poprawka Tierieszkowej głosi, że ograniczenie liczby kadencji do dwóch "nie jest przeszkodą dla osoby, która zajmowała lub zajmuje urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej w momencie wejścia w życie danej poprawki, aby brała ona udział jako kandydat w wyborach prezydenta Federacji Rosyjskiej po wprowadzeniu danej zmiany do tekstu konstytucji". Dalej mowa jest o tym, że osoba ta będzie mogła kandydować na przewidzianą w konstytucji liczbę kadencji prezydenckich niezależnie od liczby kadencji już przez nią pełnionych.

Obecna kadencja prezydenta Putina, druga z dwóch z rzędu, na którą zezwala obecnie obowiązująca konstytucja, upływa w 2024 roku.

Oznacza to, że po znowelizowaniu konstytucji 67-letni dziś Putin będzie mógł pozostać na Kremlu co najmniej do 2036 roku, bo kadencja głowy państwa trwa w Federacji Rosyjskiej sześć lat. Putin w 2036 roku będzie mieć 83 lata.

bia/hlk/ PAP