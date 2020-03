Przewoził skradzione kampery... w naczepie ciężarówki

Dwa skradzione w Niemczech kampery przewoził w krytej naczepie litewski kierowca ciężarówki. Został zatrzymany w Suwałkach (Podlaskie) do kontroli przez straż graniczną. Łączna wartość tych pojazdów, to 750 tys. zł. Sprawą kradzieży i próby przemytu zajmie się suwalska policja.

Jak poinformowała mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału SG, w czasie kontroli ciężarówki okazało się, że w jej naczepie przewożone są dwa kampery na niemieckich numerach rejestracyjnych.

W bazie Interpolu i Systemie Informacyjnym Schengen pojazdy te figurowały jako tzw. utracone w Niemczech, okazało się, że zostały tam skradzione.

Kampery były warte 750 tys. złotych

Szacunkowa wartość Fiata Ducato Weinsberga wynosi 400 tys. zł, natomiast Fiata Ducato Burstnera oszacowano na 350 tys. zł.

35-letni kierowca ciężarówki został przekazany policji.



Służby graniczne w Podlaskiem co jakiś czas trafiają na próbę przemytu samochodów poprzez przewóz w ciężarówce, choć wcześniej nie były to tak duże pojazdy jak kampery. W ub. roku, również w Suwałkach, w naczepie tira były ukryte trzy auta marki BMW o łącznej wartości 720 tys. zł. Wcześniej, podczas podobnej próby udaremnionej w Łomży, w ciężarówce były przewożone dwa auta tej samej marki.



We wszystkich tych przypadkach były to samochody skradzione w Niemczech i wywożone na Wschód.

dk/ polsatnews.pl