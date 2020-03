Nastolatek wiózł kolegę na masce samochodu. Dramatyczny koniec "zabawy"

18-latek przejechał swojego kolegę, którego wcześniej przewoził na masce samochodu. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca do policyjnego aresztu.

Do zdarzenia doszło na parkingu przy ul. Niepodległości w Krośnie (Podkarpackie). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 18-letni kierowca opla corsy w ramach "zabawy" przewoził na masce samochodu swojego rówieśnika.



Nastolatek zabezpieczał się przed ewentualnym upadkiem trzymając za lusterko i wycieraczkę. Coś poszło jednak nie tak. W pewnym momencie 18-latek zsunął się i wpadł wprost pod koła samochodu.

Doznał ciężkich obrażeń



Na pomoc poszkodowanemu ruszyli świadkowie zdarzenia, którzy wyciągnęli go spod samochodu. Młody mężczyzna doznał ciężkich obrażeń i został przetransportowany do szpitala.



18-latek kierujący corsą był trzeźwy. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a on trafił do aresztu.



Młody mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w następstwie którego doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pieszego. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

WIDEO - Trzy nowe przypadki zachorowań na koronawirusa w Raciborzu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ polsatnews.pl