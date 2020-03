Druga osoba na świecie wyleczona z wirusa HIV

Jak informuje cytowane przez BBC czasopismo "Lancet HIV", 40-latka nie wyleczył jednak leki, a chemioterapia i przeszczep szpiku kostnego pozyskanego od dawcy z mutacją CCR5. Zabieg ten przeprowadzono, kiedy zachorował na białaczkę.

Jak podkreślono, dawca Adama Castillejo posiadał "niezwykle rzadki gen", który zapewnia odporność na wirusa HIV.

Według BBC, u brytyjskiego pacjenta doszło do remisji ziarnicy, jak również do cofnięcia się zakażenia HIV do takiego stopnia, że wirus ten nie jest wykrywany w jego organizmie dostępnymi metodami.

Pierwszy był "Berliński pacjent"

40-latek zdecydował się ujawnić swoją tożsamość dopiero teraz, jednak media informowały o jego przypadku już rok temu, opisując go jako "pacjent z Londynu". Teraz, gdy po ponad 30 miesiącach od zakończenia leczenia w jego organizmie nie stwierdzono obecności wirusa HIV, lekarze ogłosili Castillejo drugim w historii przypadkiem wyleczenia z HIV.

Pierwszym był w 2011 roku Timothy Brown, którego określa się mianem "Berlińskiego pacjenta". Jego terapia przebiegła w sposób identyczny, jak leczenie pacjenta z Londynu.

- Nasze dokonania pokazują, że sukces osiągnięty dzięki transplantacji komórek macierzystych jako lekarstwa na HIV, po raz pierwszy osiągnięty dziewięć lat temu w przypadku "Berlińskiego pacjenta", może zostać powtórzony - powiedział cytowany przez BBC prof. Ravindra Kumar Gupta z Uniwersytetu w Cambridge.

W przeciągu ostatnich kilku lat podobnej terapii zostali poddani także inni pacjenci z wirusem HIV. Pomimo oznak remisji, leczenie to nie okazało się być jednak skuteczne.

