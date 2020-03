Zestrzelenie boeinga nad wschodnią Ukrainą. Rusza proces oskarżonych

Rosjanie Igor Girkin, Oleg Pułatow i Siergiej Dubinski oraz Ukrainiec Leonid Charczenko zajmowali wysokie stanowiska w strukturach prorosyjskich separatystów w Donbasie. To oni mieli odegrać ważną rolę w zestrzeleniu samolotu nad wschodnią Ukrainą, na obszarze kontrolowanym właśnie przez nich. Oskarżeni są na wolności i nawet, gdy nie pojawią się na rozprawie, sędziowie mogą orzec, że rozprawa odbędzie się bez ich udziału.

Zestrzelony w obwodzie donieckim

Lecący do Kuala Lumpur Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych (numer lotu MH17) zestrzelono 17 lipca 2014 roku niedaleko wsi Hrabowe w obwodzie donieckim na Ukrainie, około 40 km od granicy z Rosją. Do zamachu wykorzystano system rakietowy Buk należący do rosyjskiej jednostki wojskowej w Kursku.

"Sprawiedliwość dla MH17"

Krewni ofiar katastrofy zorganizowali w niedzielę milczący protest naprzeciwko rosyjskiej ambasady w Hadze. Postawiono 298 pustych krzeseł. Na niektórych z nich leżały zdjęcia zmarłych. "Sprawiedliwość dla MH17" - to hasło widniało na białej tablicy wbitej w ziemię na miejscu zgromadzenia.

Komunikat polskiego MSZ

Polskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało oświadczenie w sprawie rozpoczynającego się procesu.

"MSZ z zadowoleniem odnotowuje przewidziane na 9 marca 2020 roku rozpoczęcie, przed organami sprawiedliwości Królestwa Niderlandów, procesu sądowego mającego na celu wyjaśnienie prawdziwych okoliczności oraz ustalenie winnych zestrzelenia nad terytorium Ukrainy, kontrolowanym przez wspierane przez Rosję siły separatystyczne samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych MH17 w dniu 18 lipca 2014 roku" - napisano.

ac/ polsatnews.pl, Reuters