Tusk: rząd powinien natychmiast podjąć decyzje, także te niepopularne

Ministerstwo zdrowia potwierdziło dotychczas 11 przypadków koronawirusa w Polsce. Na godz. 12 w poniedziałek planowana jest konferencja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W poniedziałek przed południem o kolejnych czterech przypadkach poinformowały dyrekcje placówek w Krakowie (jedna osoba chora) oraz Raciborzu (trzy osoby).

"Sytuacja jest bardzo poważna"

"Rząd powinien natychmiast podjąć decyzje, także te niepopularne, które utrudnią rozprzestrzenianie się wirusa. Obywatele powinni przyjąć je ze zrozumieniem. Zbliżające się epidemia i recesja będą testem na naszą odpowiedzialność i solidarność. Sytuacja jest bardzo poważna" - napisał Tusk na Twitterze.

15 zakażeń w Polsce

Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w Polsce potwierdzono 4 marca. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Przyjechał autokarem z Niemiec. Kolejne pięć potwierdzonych przypadków, o których poinformowano w miniony piątek i w sobotę to: dwoje pacjentów przebywających w szpitalu w Szczecinie (przyjechali w Włoch), jeden w szpitalu Wrocławiu (przyleciał z Wielkiej Brytanii) i dwoje pacjentów w szpitalu w Ostródzie (osoby te podróżowały autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce). W niedzielę podano w sumie pięć nowych przypadków - po dwie osoby przebywają w Warszawie i Raciborzu, a jeden mężczyzna hospitalizowany jest we Wrocławiu.

ZOBACZ: LOT i Wizzair zawieszają rejsy do Włoch. W ciągu doby zmarły tam 133 osoby

Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Z kolei LOT zawiesił do 12 marca br. włącznie wszystkie rejsy do Włoch.

Według danych resortu zdrowia z niedzieli rano w całym kraju hospitalizowanych jest 146 osób, 1 548 osób poddano kwarantannie domowej, a 6409 objęto nadzorem Sanepidu.

ac/ PAP