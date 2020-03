Costa Fortuna utknął u wybrzeży Malezji. Na pokładzie statku ok. 100 Polaków

Do portu na wyspie Phuket nie wpuszczono statku Costa Fortuna, ponieważ na jego pokładzie są Włosi - podały w piątek media. Biuro podróży Polviet Travel poinformowało o obecności na wycieczkowcu około 100 Polaków.

Załoga jednostki znanego włoskiego armatora zapewniała w piątek, że na pokładzie nie ma żadnego przypadku zakażenia.

Wśród ponad 1600 pasażerów z wielu krajów jest grupa Włochów, a wśród nich 64 osoby, które właśnie przyleciały do Azji ze swojego kraju, by rozpocząć rejs. Właśnie obecność ludzi przybyłych ostatnio z Włoch, gdzie szerzy się koronawirus, był - jak podają media - przyczyną niewpuszczenia wycieczkowca do Phuket.

Statek zostanie przekierowany

Biuro podróży Polviet Travel wydało oświadczenie, w którym poinformowało o obecności na pokładzie około 100 Polaków.

"Na pokładzie statku znajduje się prawdopodobnie, według naszych szacunków, około 100 obywateli polskich (armator dysponuje dokładnymi danymi)" - czytamy.

Statek, którym płyną Polacy, zostanie przekierowany bezpośrednio do Singapuru. Tam ma dotrzeć 8 marca w godzinach popołudniowych.

"Oficjalnym powodem takiej zmiany jest obecność włoskich turystów na pokładzie, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w swoim kraju i mają zakaz wjazdu do wymienionych (w oświadczeniu - red.) krajów. Mamy niepotwierdzoną informacje, że nie ma osób podejrzanych o nosicielstwo wirusa COVID-19, ale te informacje może potwierdzić wyłącznie armator statku realizujący ten rejs" - napisano.

"Lokalny kontrahent wycieczek dziennych"

Polviet Travel zaznaczyło, że "jest organizatorem wyłącznie wycieczek lądowych dla około 75 osób płynących tym statkiem (około, bo na różnych wycieczkach jest różna liczba osób)".

"Nikt z biura Polviet Travel nie bierze udziału w rejsie i nie znajduje się fizycznie na statku. Biuro Polviet Travel nie jest też organizatorem rejsu (w dużym uproszczeniu można nas określić jako "lokalnego kontrahenta wycieczek dziennych"), jest nim armator statku Costa" - brzmi treść oświadczenia.

