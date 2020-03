Ronaldinho zatrzymany przez policję. Chodzi o dokumenty tożsamości

Służby po przeszukaniu hotelowego pokoju znalazły podrobione dokumenty obywateli Paragwaju ze zdjęciami... Brazylijczyków. Znane rodzeństwo straciło swoje legalne paszporty w wyniku wyroku sądowego. Ukarano ich w ten sposób za wybudowanie platformy rybackiej w strefie ochronnej nad brzegiem rzeki Guaiba. Zgodnie z prawem nie powinni opuszczać swojej ojczyzny.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.



His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. 🇵🇾😳 pic.twitter.com/x4qBTijJMQ