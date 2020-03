Polska kontra koronawirus. Spirytus zwolniony z akcyzy

- Minister finansów wyda w poniedziałek rozporządzenie zwalniające z akcyzy spirytus, który będzie przeznaczony na produkcję środków biobójczych. Wiąże się to z rozpoczęciem produkcji płynu do dezynfekcji przez Orlen - przekazał w piątek wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk.

W piątek w KPRM odbyło się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ws. koronawirusa.

Dworczyk poinformował na briefingu po tym posiedzeniu, że - zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego - minister rozwoju Jadwiga Emilewicz została zobowiązana, aby do wtorku przedstawić pakiet propozycji dla firm z branż najbardziej dotkniętych stratami ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jak mówił, chodzi m.in. o branże turystyczną i przewozową.

Ponadto, jak dodał, minister finansów Tadeusz Kościński wyda w poniedziałek rozporządzenie zwalniające z akcyzy spirytus, który będzie przeznaczony na produkcję środków biobójczych. Dworczyk podkreślił, że wiąże się to z rozpoczęciem produkcji płynu do dezynfekcji przez Orlen; płyn ten ma trafić do szkół pod koniec następnego tygodnia

Będzie specjalistyczna infolinia dla lekarzy

Szef kancelarii premiera dodał również, że w przyszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia uruchomi specjalną infolinię przeznaczoną dla lekarzy. Wyjaśnił, że sugestie w tej sprawie "docierały z terenu". Z takimi propozycjami wystąpili też - jak zaznaczył - przedstawiciele klubów opozycyjnych na czwartkowym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. - To zaskutkowało taką decyzją. W przyszłym tygodniu specjalna infolinia zostanie uruchomiona - wskazał szef KPRM.

Poinformował ponadto, że zgodnie z zaleceniem premiera została uruchomiona sieć informacyjna w ramach RCB, połączona z każdą gminą; dyżuruje przez 24 godziny na dobę. - Jest połączenie z każdą gminą, czyli zostało uruchomionych ponad 2500 kontaktów w sytuacjach, kiedy będzie to potrzebne - uściślił szef KPRM.

Wcześniej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował na konferencji prasowej, że potwierdzono cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. - Wszyscy pacjenci są objęci opieką medyczną - zapewnił Szumowski. Osoby zakażone to dwoje pacjentów ze Szczecina i po jednym we Wrocławiu i Ostródzie. W Polsce do tej pory potwierdzono pięć przypadków zakażenia.

