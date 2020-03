Ekipa Polsat News zatrzymała pijanego kierowcę [WIDEO]

- Przy sklepie w miejscowości Łaziska (woj. lubelskie) zauważyliśmy mężczyznę przy skuterze. Zachowywał się niepokojąco, niepewnie stał na nogach. Zauważyliśmy, że przechyla buteleczkę, wydawało nam się, że to alkohol - relacjonuje reporter Polsat News Piotr Kuśmierzak. Wraz z operatorem Bartłomiejem Kuliną ruszył za pijanym kierowcą jednośladu.

Mężczyzna na skuterze po chwili zaczął jechać po drodze "wężykiem" i zbliżać się do środka jezdni.

- Gdy go wyprzedzaliśmy mało co nie wpadł pod koła samochodu. Wtedy zajechaliśmy mu drogę, kazaliśmy zejść ze skutera i oddać kluczyki. Pan zaczął przepraszać, ale ewidentnie nie wiedział co się dzieje - bełkotał i miał problem z utrzymaniem równowagi - przekazał reporter Polsat News.

WIDEO: ekipa Polsat News zatrzymała pijanego kierowcę

Kierujący skuterem najpierw przyznał, że "wypił jedną setkę", ale później dodał, że "wypił trochę więcej". Ekipa Polsat News zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce 30 minut później, przebadali kierowcę pod kątem trzeźwości - miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

- Mężczyzna zostanie przesłuchany, kiedy wytrzeźwieje. W najbliższym czasie policja podejmie wobec niego dalsze kroki - poinformował reporter.

