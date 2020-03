Strażacy zawieźli pacjenta do szpitala. Bo nie było karetki

Strażacy najpierw ubezpieczali lądowanie śmigłowca LPR, a później to oni - decyzją lekarza - zawieźli pacjentkę do szpitala - powiedział polatnews.pl asp. Szymon Zieliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej straży w Kaliszu. Jak donosi portal Kalisz24.pl śmigłowiec został wezwany na miejsce, bo nie było wolnej karetki.

W poniedziałek chwilę po godz. 15:30 do stanowiska Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu wpłynęło zgłoszenie dotyczące ubezpieczania miejsca lądowania śmigłowca LPR.

Pomocy medycznej potrzebowała chora przy ul. Prymasa Wyszyńskiego. - Po przebadaniu pacjenta, decyzją lekarza, został on przetransportowany do szpitala oddalonego o około 1,5 km wozem strażackim - mówi w rozmowie z polsatnews.pl asp. Szymon Zieliński, rzecznik prasowy KM PSP w Kaliszu. Pacjentce towarzyszył lekarz i ratownik medyczny.

To pierwszy przepadek w tym roku, kiedy straż pożarna transportowała pacjenta do szpitala. Jak dodaje asp. Zieliński, do podobnego zdarzenia doszło w ubiegłym roku.

Także w poniedziałek rano strażacy również zabezpieczali lądowanie śmigłowca LPR przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu. Według portalu Kalisz24.pl również wtedy nie było wolnego ambulansu. Jednak potrzeba wiezienia chorej do szpitala wozem strażackim nie zaszła.

