Pracownicy kradli przesyłki kurierskie. Zdemaskował ich właściciel firmy

Dwóch pracowników firmy kurierskiej kradło wartościowe paczki. Ich łupem padł towar o wartości ponad 6 tys. złotych, m.in. ubrania, okulary, smartfony i sprzęt AGD, a nawet... mop do mycia podłóg.

Właściciela oddziałów jednej z firm kurierskich zaniepokoiło to, że ginie coraz więcej paczek. Okazało się, że w proceder zamieszani są jego pracownicy. Dwóch mężczyzn z Nowego Targu, w wieku 23 i 29 lat, od grudnia ubiegłego roku zabierało paczki z taśmy sortującej bez skanowania i rejestracji w systemie.

Pracownicy kradli najczęściej te paczki, które były nadawane przez znane firmy, co, według nich, mogło świadczyć o dużej wartości przesyłki. Łącznie ukradli towar wart ponad 6 tys. złotych.

Łupem padł nawet mop do mycia podłóg

W piątek rano zostali zatrzymani przez nowotarskich policjantów. Większość łupów została znaleziona w ich miejscu zamieszkania i odzyskana.

Wśród skradzionych przedmiotów były m.in. ubrania, okulary, smartfony i sprzęt AGD, a nawet mop do mycia podłóg. Zatrzymani jeszcze tego samego dnia usłyszeli zarzuty kradzieży (art. 278 kk), za co grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

emi/luq/ polsatnews.pl