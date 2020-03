Ograniczenie wizyt gości w Parlamencie Europejskim z powodu koronawirusa

Sassoli powiedział na konferencji prasowej, że działalność parlamentarna będzie kontynuowana, ale seminaria, wydarzenia kulturalne i inne przedsięwzięcia z udziałem gości zewnętrznych (np. ekspertów) nie będą odbywały się przez ten czas. Do budynku będą mogły dostać się tylko osoby posiadające identyfikatory. PE będzie nadal prowadził prace legislacyjne.

700 tys. gości rocznie

Szef PE wytłumaczył, że środki podejmowane przez Parlament UE są bardziej restrykcyjne niż w przypadku innych instytucji UE, ponieważ budynek odwiedza rocznie około 700 tys. gości, znacznie więcej niż inne instytucje.

