21-latek zaatakował pałką teleskopową ojca swojej dziewczyny, bo ten nie pozwolił się parze spotykać. Zakochany mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia ciała; przyznał się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Jak poinformowała w poniedziałek podkom. Żaneta Kowalska z KPP w Pile (woj. wielkopolskie), kilka dni temu do Komendy Powiatowej Policji w Pile zgłosił się mężczyzna i poinformował, że nieznany sprawca zaatakował go w pobliżu domu. Napastnik miał uderzyć go ciężkim narzędziem i uciec. Pokrzywdzony mężczyzna doznał obrażeń głowy.

Grozi mi do 5 lat więzienia

- Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego z pilskiej komendy po przeanalizowaniu wszystkich zebranych informacji, wpadli na trop sprawcy, który został zatrzymany 28 lutego na terenie Piły. Jak się okazało 21-letni mężczyzna jest chłopakiem córki pokrzywdzonego. Zaatakował mężczyznę pałką teleskopową, ponieważ ten nie pozwolił im się spotykać - podkreśliła Kowalska.

ZOBACZ: Bił ojca m.in. tłuczkiem do mięsa. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Jak dodała, mężczyzna usłyszał już zarzut uszkodzenia ciała; przyznał się do winy. Zakochany 21-latek za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

WIDEO - Gdy zabrał syna, uruchomiono Child Alert. Teraz tłumaczy: matka nie zostawiła mi innego wyjścia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP