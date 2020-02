Cheerleaderki na sali obrad. Rozgrzewka polityków, rozgrzała internet

Zgromadzenie Prawodawcze to organ sprawujący władzę ustawodawczą w obwodzie leningradzkim. W Zgromadzeniu zasiada 50 deputowanych.

Przed rozpoczęciem ostatniej sesji, w trosce o swoją kondycję, politycy uczestniczący w obradach wzięli udział w krótkiej rozgrzewce. Przeprowadziły ją dwie cheerleaderki w strojach w barwach rosyjskiej flagi.

Gorzej przygotowani do aktywności fizycznej byli sami deputowani, którzy ćwiczyli... w garniturach. Nie brakowało im jednak zaangażowania - chętnie wykonywali polecenia zawodniczek i bez zająknięcia wykonywali skręty i skłony. Rozgrzewka polityków, rozgrzała internet.

💪 Cheerleaders help the legislative assembly of Leningrad region warm up before a meeting pic.twitter.com/l2wFlJDwHP