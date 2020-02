Boris Johnson zaręczył się z młodszą o ćwierć wieku partnerką. "Spodziewamy się dziecka"

"Premier i panna Symonds mają przyjemność ogłosić swoje zaręczyny oraz to, że na początku lata spodziewają się narodzin dziecka" - poinformowały służby prasowe Downing Street.

Lider Partii Konserwatywnej jest jednym z najpopularniejszych polityków w Wielkiej Brytanii, ale jednocześnie wzbudzającym największe emocje, m.in. z powodu swojego barwnego i kontrowersyjnego stylu wypowiedzi.

Romanse Johnsona wpływały na jego karierę

Oprócz barwnej kariery politycznej, Johnson słynie z burzliwego życia prywatnego i licznych romansów. Gdy rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną, a jego kochanka i późniejsza druga małżonka Marina Wheeler już była w ciąży, wielokrotnie publicznie posądzano go o niewierność.

Przez to w 2004 roku zwolniono go z gabinetu cieni za kłamstwo o relacjach z kobietą, która później przyznała się do aborcji.

Po wieloletniej sprawie sądowej Johnsonowi udowodniono, że ma jeszcze co najmniej jedno dziecko pozamałżeńskie, choć media powszechnie spekulują o dwóch.

To może być historyczny ślub

Jesienią 2018 roku Johnson rozstał się po 25 latach z Wheeler, wchodząc w nowy związek z młodszą od niego o 24 lata Carrie Symonds, byłą szefową komunikacji Partii Konserwatywnej. Obecnie kobieta zajmuje się działalnością proekologiczną.

Ich związek również przeżywał wzloty i upadki. Kilka tygodni przed ogłoszeniem wyniku wyborów wewnątrz Partii Konserwatywnej trafili na okładki gazet po tym, jak sąsiedzi Symonds zawiadomili policję o głośnej kłótni w jej mieszkaniu.

Po objęciu urzędu premiera, Boris Johnson zamieszkał ze swoją partnerką w rezydencji przy Downing Street 10. Był to pierwszy przypadek w historii, kiedy zamieszkała tam kobieta niebędąca żoną premiera.

Jeśli para wkrótce się pobierze, Johnson ma szansę być pierwszym od 250 lat premierem Wielkiej Brytanii, który ożeni się w trakcie sprawowania urzędu.

