Zwłoki mężczyzny a obok rower. Okazało się, że to nie był wypadek

Początkowo okoliczności wskazywały, że mogło dojść do wypadku drogowego. Ciało mężczyzny zabezpieczono jednak do dalszych badań. Policjanci ustalili, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Ostatecznie kryminalni zatrzymali 30- i 32–latka. Dziś usłyszeli zarzuty zabójstwa, a sąd zdecydował o ich aresztowaniu.