Tusk: "PiS wie, że straci władzę". Odpowiedział mu rzecznik prezydenta

"PiS już wie, że niedługo straci władzę; mimo nadciągającego kryzysu rozda jeszcze trochę pieniędzy, a winę za bankructwo i drożyznę zrzuci na następców" - ocenił w środowym wpisie na Twitterze były premier, szef EPL Donald Tusk. Do tego wpisu odniósł się rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Tusk w minioną niedzielę poparł kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich i zapowiedział zaangażowanie się w jej kampanię wyborczą. W środę zamieścił na Twitterze krytyczny komentarz na temat rządu PiS.

"PiS już wie, że niedługo straci władzę. Mimo nadciągającego kryzysu rozda jeszcze trochę pieniędzy (głównie swoim), aby zbudować mit złotej epoki Kaczyńskiego. Winę za bankructwo i drożyznę zrzuci na następców. Taka strategia" - napisał były premier.

PiS już wie, że niedługo straci władzę. Mimo nadciągającego kryzysu rozda jeszcze trochę pieniędzy (głównie swoim), aby zbudować mit złotej epoki Kaczyńskiego. Winę za bankructwo i drożyznę zrzuci na następców. Taka strategia. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 26, 2020

Odpowiedział rzecznik prezydenta

Już po kilku minutach od publikacji tweeta odniósł się do niego rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. "Dziwnym trafem tam gdzie pojawia się Pan zaczyna się kryzys. A to finansowy, a to Brexit.... Może przestanie Pan już z łaski swojej straszyć Polaków?" - napisał.

Dziwnym trafem tam gdzie pojawia się Pan zaczyna się kryzys. A to finansowy, a to Brexit.... Może przestanie Pan już z łaski swojej straszyć Polaków? — BSpychalski (@spychalski_b) February 26, 2020

bia/luq/ PAP