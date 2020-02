"Niebezpieczna głupota". Muzeum Auschwitz protestuje przeciwko serialowi "Hunters" z Al Pacino

"Hunters" opowiada o grupie łowców nazistów, którzy odkryli, że setki wysokich stanowisk w USA zajmują neonaziści planujący stworzyć IV Rzeszę.

W serialu pokazano postać szachisty Markusa Rotha, który był więźniem Auschwitz. Został on rozpoznany przez strażnika Heinza Richtera, który na obrzeżach obozu nakazał skonstruowanie specjalnej szachownicy. Pionkami byli więźniowie, którzy w trakcie gry ginęli.

"Auschwitz było przepełnione bólem i cierpieniem, które dokumentują świadectwa tych, którzy przeżyli" - oświadczono na oficjalnym profilu Muzeum Auschwitz na Twitterze. Podkreślono, że tworzenie nieprawdziwej gry w ludzkie szachy na potrzeby serialu "Hunters" jest "nie tylko niebezpieczną głupotą i karykaturą, ale również pożywką dla przyszłych negacjonistów".

Auschwitz was full of horrible pain & suffering documented in the accounts of survivors. Inventing a fake game of human chess for @huntersonprime is not only dangerous foolishness & caricature. It also welcomes future deniers. We honor the victims by preserving factual accuracy. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw