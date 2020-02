2 mld zł na onkologię? Tego chce senacka większość

- Jeśli ustawa budżetowa wraz z poprawką ws. 1,95 mld zł na onkologię zostanie przyjęta przez Senat, ale odrzucona przez Sejm i nie będzie weta prezydenta, to rozpoczniemy procedurę legislacyjną, by bez naruszania fundamentu budżetu te pieniądze znaleźć - oświadczył marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Grodzki na wtorkowym briefingu w Senacie przypomniał, że Izba na obecnym posiedzeniu zajmuje się budżetem na 2020 r. Podkreślił, że rocznie na nowotwory zapada 160 tys. osób, 100 tys. umiera, a wskaźniki umieralności "stawiają nas poniżej średniej europejskiej w wielu rodzajach nowotworów".

- Narodowa Strategia Onkologiczna do 2030 roku przeznacza na walkę z nowotworami pięć miliardów złotych. To za mało, mamy unikalną szanse, by skokowo poprawić zarówno wykrywalność, wczesną diagnostykę i wyniki skojarzonego leczenia nowotworów złośliwych, które dziesiątkują populację Polek i Polaków - mówił Grodzki. Dlatego, jak podkreślił, senacka większość będzie chciała wprowadzenia poprawki zakładającej przeznaczenie 1,95 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych.

Jest to taka sama kwota, jaką przeznaczono na rekompensatę dla TVP i Polskiego Radia w przyjętej niedawno przez Sejm nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej. Senat chciał odrzucenia tej noweli, lecz Sejm się na to nie zgodził. Nowela trafiła na biurko prezydenta, który ma 21 dni na podjęcie decyzji.

- Przypomnę, że zgłaszamy przede wszystkim poprawkę dotyczącą budżetu na choroby onkologiczne. Po to, żeby 1,95 mld przeznaczyć na pilne potrzeby onkologiczne. Mamy raporty ze środowiska onkologów i pacjentów onkologicznych. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Przeznaczenie dodatkowych dwóch miliardów na onkologię pozwoli uratować co najmniej kilkanaście tysięcy istnień Polek i Polaków w skali roku – stwierdził Grodzki.

- Z góry chciałbym zapowiedzieć, że jeśli ta poprawka zostanie przez Sejm odrzucona i przez prezydenta niezawetowana, to rozpoczniemy procedurę legislacyjną, by bez naruszania fundamentu budżetu jednak te dwa miliardy złotych na onkologię znaleźć. Ale to dopiero, jak ostatecznie rozstrzygnie się kwestia ustawy budżetowej - oświadczył.

Grodzki zaznaczył, że Senat będzie zgłaszał też poprawki dot. zachowania tzw. środków polonijnych w kancelarii Senatu. Jak mówił, jest wobec Senatu "bardzo wiele oczekiwań ze strony środowisk polonijnych zaniepokojonych tym, że te środki nie tylko idą do resortu spraw zagranicznych, ale są też rozproszone po wielu ministerstwach, co powoduje, że zwłaszcza małe organizacje polonijne czują się zagrożone tym, że przepadną im środki, które w wysokości 110 milionów rocznie Senat przeznaczał tylko i wyłącznie na Polonię".

Mówił, że kolejne zgłaszane w Senacie poprawki dotyczą tego, by nie zmniejszać budżetu Kancelarii Senatu jako takiej; podkreślił, że został on "nieproporcjonalnie bardziej" zmniejszony niż budżet Kancelarii Sejmu. Podkreślił, że senatorowie w poprawce chcą zaproponować "zminimalizowanie tego zmniejszenia". - Godzimy się, by budżet Kancelarii Senatu był mniejszy, ale nie tak znacząco, jak to jest w propozycji ustawy budżetowej - o 9 milionów złotych - podkreślił marszałek Senatu.

Miliony na działalność polonijną

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje wprowadzenie 10 poprawek do ustawy budżetowej. Jedna z nich zakłada przeznaczenie 1,95 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych.

Komisja zarekomendowała też przyjęcie poprawki Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji zwiększającej subwencję oświatową o 4 mld 605 mln zł; komisja tłumaczyła swoją poprawkę niedoszacowaniem kosztów podwyżek płac dla nauczycieli. Pozytywne rekomendacje uzyskały też poprawka Komisji Spraw Zagranicznych i UE, która zmniejsza wydatki Instytutu Pamięci Narodowej o 25 mln zł i wydatki na Wojska Obrony Terytorialnej o 50 mln zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o 75 mln zł dotacji na pomoc rozwojową. Inne popierane przez komisję poprawki zwiększają dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności o 3 mln zł oraz przeznaczają 5 mln zł na działalność Państwowej Inspekcji Pracy.

Senacka komisja poparła też poprawki zwiększające budżet Kancelarii Senatu o 7 mln 400 tys. zł oraz przewidujące przywrócenie Senatowi 114 mln 320 tys. zł przeznaczonych na działalność polonijną, które zgodnie z ustawą budżetową mają być przesunięte m.in. do KPRM (63,2 mln zł) i innych jednostek (np. resortów rodziny, edukacji, spraw zagranicznych) na realizację zadań związanych z pomocą środowiskom polonijnym.

