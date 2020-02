Pobicie wójt Zgierza. Areszt dla syna 58-latki

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla syna wójt gminy Zgierz Barbary Kaczmarek - dowiedział się reporter Polsat News. Wcześniej 34-latek usłyszał zarzuty spowodowania u matki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. 58-letnia kobieta w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Podejrzanemu grozi do 15 lat więzienia. Nie przyznaje się on do winy.