Zmarł 29-letni gdański radny PiS

"Ten post kieruję do serdecznych przyjaciół i znajomych mojego kochanego braciszka, mimo iż staram się zachować cząstkę prywatności, uważam, że fb to najszybszy sposób, by was poinformować, że Dawid Krupej, mój braciszek, odszedł dzisiaj od nas" - napisała na Facebooku Stefania Krupej.

"Był zaangażowanym społecznikiem, artystą, kolegą"



Dawid Krupej był magistrem sztuki i śpiewakiem operowym. Ukończył Akademię Muzyczną W Gdańsku. Był doktorantem w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim. Mandat radnego uzyskał w wyborach samorządowych jesienią 2018 roku. Był liderem listy wyborczej PiS w okręgu numer 6 obejmującym m.in. Oliwę i Osowę. Zasiadał w Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska. Był bliskim współpracownikiem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina.



"Z głębokim żalem zawiadamiam o śmierci mojego współpracownika Dawida Krupeja. Był on zaangażowanym społecznikiem, radnym miasta Gdańska, artystą, kolegą. Dawidzie, wszystkim nam będzie Ciebie brakowało. Świeć Panie nad jego duszą" - napisał w mediach społecznościowych Jarosław Sellin.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci Dawida Krupeja. Współpracował z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Radny miasta Gdańska, zaangażowany społecznik, artysta. Miał 29 lat. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia

Kondolencje rodzinie złożyli m.in. parlamentarzyści, miejscy radni, wojewoda pomorski oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

"Oddany Miastu Gdańsk, zawsze skłonny do merytorycznej dyskusji"



"Odszedł gdański radny Dawid Krupej. Był człowiekiem oddanym Miastu Gdańsk, a zwłaszcza jego kulturze - sam wywodził się z tego środowiska i dobrze je znał. Pełen energii, zawsze skłonny do merytorycznej dyskusji, obdarzony pięknym głosem i ciepłem. Myślami jestem z rodziną i bliskimi, której składam wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju" - napisała w mediach społecznościowych Dulkiewicz.

Radnego wspomniał wiceminister infrastruktury i szef pomorskich struktur PiS Marcin Horała. - Ogromna tragedia. Dawid był osobą wesołą, pełną życia, aktywną społecznie. Miał duszę artysty. Był człowiekiem pełnym pasji, snuł wiele planów. Informacja o jego śmierci była dla mnie wielkim zaskoczeniem - powiedział.



Informacja o pogrzebie samorządowca zostanie podana w poniedziałek.

