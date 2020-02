"El Chapo" w więzieniu. Ujawniono nieznane nagranie

Więzień numer 3870 podczas przyjmowania do zakładu Altiplano w 2016 r. – takie nagranie pokazał portal Latinus. Uwieczniony na nim mężczyzna to najprawdopodobniej baron narkotykowy "El Chapo".

Film został nagrany prawie cztery lata temu. Dziennikarze portalu, który go ujawnił zapewniają, że jest na nim Joaquin "El Chapo" Guzman. Opierają się przy tym na fizycznym podobieństwie - mężczyzna ma taką samą fryzurę i budowę ciała, jak "El Chapo", jest też w ubraniach, w których szef narkotykowego kartelu był później fotografowany.



Nie wiadomo jak Latinus zdobył zdjęcia i dlaczego opublikowano je teraz. Meksykańskie władze nie odpowiedziały na pytania Reutersa w tej sprawie.

ZOBACZ: Baron narkotykowy "El Chapo" skazany na dożywocie



Udostępnione przez Latinus zdjęcia pokazują m.in. golenie głowy i wąsów mężczyzny.



Na nagraniu słychać, jak Guzman odpowiada na podstawowe pytania m.in. o pseudonim i zawód. Przyznaje, że jego pseudonim to "El Chapo" i pracuje jako rolnik. Mówi również, że ma wykształcenie podstawowe. Widać też, że jak mężczyzna ociera ręce z tuszu do zostawiania odcisków palców. Na koniec podpisuje dokumenty i pozuje do zdjęć.

Jeden z najbogatszych ludzi na świecie



Guzman był jednym z najbardziej poszukiwanych baronów narkotykowych na świecie. Zaczął narkotykowy proceder w wieku kilkunastu lat od uprawiania marihuany. W ciągu kilkudziesięciu lat zarobił na swym procederze 14 mld dol.



Był chroniony m.in. przez sieć skorumpowanych funkcjonariuszy policji i polityków. W 2009 r. trafił na listę najbogatszych ludzi na świecie z numerem 701, z majątkiem szacowanym na 1 mld dolarów.

ZOBACZ: Świadek: były prezydent Meksyku przyjął od "El Chapo" 100 mln dolarów łapówki



W lipcu 2015 r. "El Chapo" zbiegł z więzienia w mieście Almoloya de Juarez w stanie Meksyk, w którym umieszczono go po aresztowaniu w lutym 2014 roku. Odbywał tam karę 20 lat pozbawienia wolności. Do ucieczki wykorzystał kończący się na placu budowy półtorakilometrowy tunel, zbudowany przez jego wspólników 10 metrów pod ziemią.

WIDEO: zobacz nieznane nagranie "El Chapo" z więzienia



Został schwytany w styczniu 2016 r. przez żołnierzy piechoty morskiej. Władze Meksyku zgodziły się na ekstradycję przestępcy do USA, gdzie w lipcu 2019 r. został skazany na dożywocie m.in. za handel narkotykami i pranie pieniędzy oraz dodatkowo na 30 lat więzienia za nielegalne posiadanie broni.

"Tortury w więzieniu"



Guzman został uznany za winnego po trzymiesięcznym procesie. Jego kartel Sinaloa przerzucał z Meksyku do Stanów Zjednoczonych warte miliardy dolarów heroinę, kokainę, metamfetaminę i marihuanę. Świadkowie zeznawali o wielomilionowych łapówkach wypłacanych meksykańskim urzędnikom na wysokim szczeblu.



Mówili, że Guzman rozkazywał, a czasem sam brał udział w torturowaniu i mordowaniu ludzi uznanych za wrogów kartelu, którego proceder oparty był na "brutalnej sile i zastraszaniu".

ZOBACZ: Słynny "El Chapo" skarży się na tortury w więzieniu



62-letni Guzman określił na sali sądowej pobyt w amerykańskim więzieniu jako "psychologiczne, emocjonalne, psychiczne tortury 24 godziny na dobę".

WIDEO - Wsiadł do koparki, próbował rozpędzić protestujących policjantów. Senator postrzelony Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/luq/ Reuters, PAP