Burmistrz zamalował fresk przed przyjazdem premiera. "Został odnowiony na zasadzie zamalowania"

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Niemczę w sobotę 8 lutego. Z okazji przyjazdu szefa rządu burmistrz miejscowości Jarosław Węgłowski, postanowił przeprowadzić remont sali posiedzeń w Urzędzie Miasta.



Pomieszczenie, w którym premier miał konferencję dla mediów, zostało w ekspresowym tempie pomalowane. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że przy okazji odświeżania wnętrza, zamalowano fresk, który zdobił jedną ze ścian.

"Trzeba było to wszystko odnowić"



Malowidło autorstwa francuskiego artysty Marka de Gache powstało w 1971 roku i przedstawiało rycerzy na koniach pojedynkujących się na kopie.

Dzieło nawiązywało do bitwy pod Niemczą z 1017 roku podczas której wojska Bolesława Chrobrego starły się z armią niemieckiego cesarza Henryka II.

Temat poruszył miejscowych radnych, którzy na sesji Rady Miasta, która odbyła się 11 lutego, postanowili zapytać burmistrza o tę zmianę.

Włodarz miasta bronił się, że "freski były w takiej kondycji, że trzeba było to wszystko odnowić". Jedna z radnych stwierdziła wtedy, że nie zostały odnowione, tylko zamalowane, na co burmistrz odpowiedział, że "zostały odnowione na zasadzie zamalowania".



Radna nie dawała jednak za wygraną i zwróciła uwagę, że "ten fresk był freskiem zabytkowym". - To jest złamanie prawa. To jest złamanie ustawy o ochronie zabytków – powiedziała Wiesława Kajrys.



Do dyskusji włączył się jeden z radnych, który stwierdził, że "szkoda, żeby takie dzieło sztuki zostało zniszczone".



- Panie burmistrzu, trzeba było skonsultować się z Radą, bo to nasza sala posiedzeń. Wiem, że jest ładnie wymalowane, super, ale to miało być odnowione. Mamy artystów na miejscu, którzy pięknie by to odnowili. Nie byłoby problemu - przekonywał radny Andrzej Osipowicz.

"Moją decyzją było zrobienie nowego tła"

Nie przekonało to burmistrza. Jarosław Węgłowski bronił się mówiąc, że to on jest zarządcą budynku i on ustala jak ma wyglądać sala posiedzeń.

- Moją decyzją było odświeżenie całej sali i moją decyzją było zrobienie nowego tła - podkreślił Węgłowski.



W miejscu fresku pojawiła się tablica z widokiem na gminę, opatrzona herbem i napisem "Gmina Niemcza".



Jak informuje portal doba.pl, mimo, że fresk nie był wpisany do ewidencji zabytków i nie był chroniony, sprawą zainteresował się wojewódzki konserwator zabytków.

