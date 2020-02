Zabronili, by jeździł z napisem "Jestem Bogiem" na rejestracji. Sąd nałożył wysoką karę

80-letni Ben Hart argumentował, że już wcześniej posiadał taką tablicę, kiedy przez ponad dekadę mieszkał w stanie Ohio. Po przeprowadzce w 2016 roku do Kentucky złożył wniosek o wydanie podobnej, spotkał się jednak z odmową.

Urzędnicy wydziału transportu uzasadniali, że skierowana do nich prośba "nie była w dobrym smaku, groziłaby rozproszeniem uwagi innych kierowców i mogłaby prowadzić do konfrontacji".

A judge has ordered the Kentucky Transportation Cabinet to pay more than $150,000 for the attorneys' fees of an atheist man who was denied of his request for a license plate that read "IM GOD." https://t.co/Cpmq08bkTi