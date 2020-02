Poczęstowała 13-latka żelkowymi misiami i odbyła z nim stosunek. Nauczycielka przed sądem

Według prokuratorów z hrabstwa Cook 33-latka poznała chłopca, który był w ósmej klasie, w szkole podstawowej Alessandro Volta w Albany Park. Chłopiec nie był jej uczniem, ale po lekcjach przynosiła jemu i jego kolegom przekąski. Miała też wówczas przekazać im swój numer telefonu komórkowego.

Żelkowe misie i herbata z marihuaną

Chłopiec nawiązał później z nią kontakt i dał się zaprosić do domu kobiety. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta podała dziecku herbatę z marihuaną oraz żelkowe misie z dodatkiem konopi indyjskich, później - podczas wspólnego oglądania filmu - zaczęła go całować i odbyła z nim stosunek seksualny.

ZOBACZ: USA: 52-letnia nauczycielka matematyki przyznała się do romansu z uczniem

Po pierwszym spotkaniu 13-latek miał napisać do Damyan, by nikomu nie mówiła, co się między nimi wydarzyło. Nazajutrz ponownie przyszedł do jej domu i doszło do kolejnego zbliżenia seksualnego.

Sprawa wyszła na jaw po tym, jak Damyan opowiedziała o wszystkim swojej przyjaciółce. Miała nazywać 13-latka swoim chłopakiem.

Wymienili między sobą 12 tys. wiadomości



33-latkę aresztowano w poniedziałek, a we wtorek młoda nauczycielka stanęła przed sądem na rozprawie wstępnej - prokuratura zarzuca Sarze Damyan wykorzystanie seksualne nieletniego chłopca pomiędzy 15 stycznia a 8 marca 2019 roku. Śledczy ustalili, że 33-latka i chłopiec wymienili między sobą ponad 12 tys. wiadomości.

Zarząd Chicagowskich Szkół Publicznych przekazał mediom, że aresztowana kobieta nie jest już nauczycielką i zapewnił, że współpracuje ze szkołą, w której wcześniej pracowała, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.



Kobiecie grozi od 4 do 15 lat więzienia.

WIDEO - Zwłoki Polki w śpiworze. Chcieli je zakopać w piaskownicy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/luq/ "Chicago Sun Times",