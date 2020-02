Siłą wyciągnął niewidomą z auta, zostawił ją na środku drogi. Bo wsiadła z psem przewodnikiem

Czeski oddział Bolta zwolnił kierowcę, który odmówił wykonania kursu i siłą wyciągnął z samochodu niewidomą kobietę, która weszła do środka z psem przewodnikiem. Mężczyzna odjechał, zostawiając poszkodowaną na środku jezdni. Nagranie z Pragi pojawiło się w mediach społecznościowych.

Poszkodowana kobieta udzieliła wywiadu portalowi izrohlas.cz nalężącego do Czeskiego Radia. Kobieta spacerowała po Pradze razem ze swoim psem przewodnikiem. W pewnym momencie zdała sobie sprawę, że nie wie gdzie się znajduje. O pomoc poprosiła pracowników jednego z pobliskich hoteli. Ci za pomocą aplikacji Bolt służącej do przewozu osób, zamówili jej kurs do domu.

- Kiedy weszłam do samochodu od razu usłyszałam "tylko bez psa na miłość boską" - powiedziała kobieta w rozmowie z portalem. Stwierdziła, że kierowca zachowywał się agresywnie i ignorował fakt, że kurs został już opłacony. Według niego pies zostawiłby w samochodzie dużo sierści.

"Nigdy się z czymś takim nie spotkałam"

W pewnym momencie kobieta zagroziła, że zadzwoni po policję. Kierowca odpowiedział jej, że "nie zrobi to na nim wrażenia". Kiedy jednak klientka sięgnęła po telefon, mężczyzna wyszedł z auta i otworzył drzwi od strony pasażera. Najpierw wyciągnął z samochodu psa, a następnie zaczął ciągnąć kobietę za rękę. Po kilku sekundach szarpaniny, niewidoma wypadła na chodnik. Po wszystkim agresor wsiadł za kierownicę i odjechał z miejsca zdarzenia.

Poszkodowanej pomogli świadkowie zdarzenia i pracownicy hotelu. Kobieta miała trudności z oddychaniem. Na miejsce wezwano policję i pogotowie. Niewidomej udzielono pomocy medycznej, ale jej stan nie okazał się poważny.

- Nigdy nie spotkałam się z takim zachowaniem. Czasami taksówkarze mówią mi: "nie gniewaj się, ale nie mogę cię zabrać, bo mam alergię na psy". Wtedy bez problemu wychodzę z auta - tłumaczyła kobieta.

W Polsce "pies przewodnik mile widziany"

Przedstawiciele Bolta przekonują, że gdy tylko dowiedzieli się o incydencie, natychmiast wyśledzili i zablokowali kierowcę. Dodają, że są otwarci na współpracę z policją.

Na polskojęzycznej stronie Bolta widnieje informacja, że na terenie Warszawy, Krakowa i Trójmiasta można zamówić specjalny przejazd Bolt Pets dedykowany osobom podróżującym z małymi zwierzętami. W przypadku innych miast "kierowca nie musi zgodzić się na przewóz pupila". Bolt jednocześnie zapewnia, że "pies przewodnik zawsze jest mile widziany".

Na filmie opublikowanym przez czeskie publiczne radio widać, jak kierowca wyciąga z auta kobietę i zostawia ją

bas/ irozhlas.cz, polsatnews.pl