77-latek stanął do walki na pięści ze złodziejem [WIDEO]

Do zdarzenia doszło przed jednym z supermarketów w Cardiff w Walii. 77-letni mężczyzna został zaatakowany, gdy odchodził od bankomatu. Złodziej ubrany w kamizelkę odblaskową i czapkę próbował wyrwać starszemu mężczyźnie gotówkę i kartę kredytową.

Emeryt stanął do walki

Emeryt nie zamierzał na to pozwolić, więc doszło do szarpaniny. Po krótkim zwarciu 77-latek przeszedł do walki na pięści. Senior wyprowadził kilka ciosów, a w pewnym momencie, dając znaki ręką, nawet zachęcał zdezorientowanego rabusia do dalszej walki.

W końcu, po kilkudziesięciu sekundach, napastnik dał za wygraną i uciekł z pustymi rękami. Próbę kradzieży zarejestrowały kamery monitoringu.

Sprawca napadu jest poszukiwany przez miejscową policję. Prowadzący sprawę oficer pochwalił emeryta za jego postawę. - Wykazał się wielką odwagą, ale dalej jest wstrząśnięty całą sytuacją - przekazał Stephen Mayne.

