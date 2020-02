Pracownica pomocy społecznej ukradła... 17 mln dolarów

65-letnia pracownica społeczna Britta Nielsen przyznała się przed sądem miejskim w Kopenhadze do przejęcia pewnych sum, ale zeznała, że nie pamięta wszystkiego.



Z racji zajmowanego stanowiska Nielsen miała dostęp do systemu komputerowego rządowej agencji pomocy społecznej, skąd przesyłała pieniądze na swoje konta bankowe.

Jej obrona twierdziła, że zabezpieczenia wokół funduszy socjalnych były zbyt słabe i że zarówno kierownictwo, jak i jej koledzy wiedzieli, jak łatwo można wyprowadzać pieniądze z systemu.



- To był stały żart, że możesz z łatwością dodać własny numer konta, a następnie wyjechać na Bahamy - powiedziała Nielsen przed sądem.



Po zwolnieniu z pracy Nielsen uciekła do Republiki Południowej Afryki, gdzie mieszkała w luksusowych warunkach - podaje Associated Press. Międzynarodowy nakaz aresztowania doprowadził do jej ekstradycji i aresztowania w listopadzie 2018 roku.

